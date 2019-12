Sven Kramer: "It is stabyl, mar net stabyl goed"

Wannear bist tefreden nei dit NK?

As ik in stabile 1500 en 5000 meter ryd.

Wannear is dat?

As ik my pleats, al klinkt dat wat gek út myn mûle. Mar ik wol my foaral pleatse foar de kommende toernoaien. It earste is it EK ôfstannen yn Thialf. Dat is in moaie wedstriid.

Wat dochst mei de 10.000 meter?

Ik wachtsje noch efkes ôf, oft ik dy ryd. It hinget derfan ôf hoe't ik my fiel.