Ferplichte behanneling nei swiere mishanneling freondinne

In man út Drachten dy't syn freondinne mishannele hat, moat him ferplichte behannelje litte, sa hat de rjochtbank bepaald. De man wenne noch mar krekt by de frou yn, doe't it út de hân rûn. Under ynfloed fan in soad drank en pillen beskuldige hy har derfan dat se mei in oar gie en mishannele er har swier.