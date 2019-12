Farmers Defence Force wol yn heger berop foar distribúsjesintra-aksjes

Mei de útspraak taastet de rjochter it grûnrjocht om te demonstrearjen oan en dat is net akseptabel, fynt advokaat Eric van der Goot fan Rotshuizen en Geense yn Ljouwert. Neffens Van der Goot hâldt de útspraak yn dat boeren ek net yn de buert fan leden fan it Centraal Bureau Levensmiddelenhandel ride kinne. Sels in file troch boeren feroarsake soe al in oertrêding wêze fan de útspraak en dêr stiet in hege twangsom op. Farmers Defence Force hat dêrom alle aksjes ôfblaasd.

Binnen in pear oeren

Van der Goot neamt de útspraak útsûnderlik om't it rjocht fan demonstraasje yn de grûnwet stiet. "Het gaat heel ver, het komt er op neer dat er in feite geen enkele actie meer mag worden georganiseerd waarbij een lid van het CBL geschaad wordt. Op het moment dat de boeren een file zouden creëren op een snelweg door daar eenvoudigweg overheen te rijden, zou het al mogelijk zijn dat er vrachtwagens die supermarkten bevoorraadden belemmerd worden."

'Net neffens jurisprudinsje'

Van der Goot is der dúdlik yn: "Het is niet in lijn met jurisprudentie, daarom hebben we ook meteen gezegd dat we in hoger beroep gaan. Er ligt een 'nader aangevuld verzoek' voor toch nog een spoedappèl. We wachten nu op een reactie van het hof. Op dit moment moeten wij het doen met de uitspraak van de rechter, die hebben wij te eerbiedigen. Het enige kunnen is de rechtsmiddelen aanwenden die daarvoor beschikbaar zijn: dus in hoger beroep gaan."

Op ferskate sosjale media jouwe boeren oan wol aksje fiere te wollen ek hat stichting Bouw in Verzet de boeren frege harren oan te sluten by harren aksje. Van der Goot seit dat Farmers Defence Force net ferantwurdlik is foar aksjes fan tredden.

Der leit no in fersyk by de rjochter om de saak binnen in pear oeren dochs noch te behanneljen.