Festivals Ljouwert wurde skrast troch te min plysje

It festival Promised Land is foar it earst holden yn juny 2014 yn rekreaasjegebiet De Griene Stjer. De oare festivals lykje foarearst Brak in het Park, de Oktoberfesten op it Aldehoustertsjerkhof en it Saailân, ek is it Túnfeest yn de Prinsetún fan de evenimentekalinder helle.