Festivals Ljouwert skrast troch te min plysje: organisaasjes ferbjustere

It festival Promised Land is foar it earst holden yn juny 2014 yn rekreaasjegebiet De Griene Stjer. De oare festivals binne Brak in het Park, de Oktoberfesten op it Aldehoustertsjerkhof en it Saailân, ek is it Túnfeest yn de Prinsetún fan de evenimentekalinder helle.

Te min kapasiteit

De gemeente lit witte: "De politie in de gemeente Leeuwarden geeft in 2020 prioriteit aan de inzet in de wijken, en aaneen brede aanpak van ondermijning. Tegelijk is de capaciteit beperkt doordat het Leeuwarder politieteam is teruggebracht tot zijn formatieve sterkte. Hierdoor is er minder politiecapaciteit beschikbaar voor de begeleiding van evenementen."

Neffens de gemeente moatte der ek aginten by demonstraasjes en lanlike eveneminten lykas it Eurovisie Songfestival, de Grand Prix, it EK-fuotbal en de Klimaattop wêze. Benammen tusken juny en augustus is der minder plysjekapasiteit.

Plysje: dilemma's foarlein

Teamsjef Cor Reijenga fan de plysje: "De fraach nei plysje is altyd grutter as de sterkens. Wy hawwe besocht in balâns te finen, mar wy hawwe dêrom no dit foarstel dien. Wy besykje altyd yn de wiken te wêzen, mar wy binne der wolris weilutsen om't der oare dingen wiene. In festival jout in risiko en de boargemaster hat in kar makke. Wy hawwe ús dilemma's en senario's oan de 'driehoek' foarlein." Der hat dêryn oerlis west tusken de boargemaster, offisier fan justysje en de plysje.