Oprop Bouw in Verzet oan boeren: slút jim by ús oan

Farmers Defence Force (FDF) stelt alle protestaksjes út oant it heger berop. Salang't der noch gjin útspraak is, ropt it bestjoer op te foldwaan oan it útstel. Yn de groepen op sosjale media ropt no de stichting Bouw in Verzet de boeren op troch te gean mei harren aksjes en har by Bouw in Verzet oan te sluten.