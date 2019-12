Mearderheid yn Earste Keamer foar stikstofwet

Yn de wet stean maatregels dy't foaral bedoeld binne om de bou flot te lûken, want dy sit no diels op 't slot. Dy maatregels gean bygelyks om in stikstofregistraasjesysteem foar bepaalde kategoaryen fan projekten, om oar fretten foar it fee, sadat der minder stikstofútstjit is.

Earder gie de Twadde Keamer akkoart mei de spoedwet. De Earste Keamer hat it lêste wurd. It Fryske Earste-Keamerlid Gerben Gerbrandy fan de Unôfhinklike Senaatsfraksje ferwachte fan tefoaren al dat it foarstel fan de Twadde Keamer oerein bliuwe soe. De miening oerhearsket dat der in goede oplossing komme moat foar de lange termyn, al moat der op koarte termyn fansels ek wat barre.

De behanneling fan de spoedwet yn de Earste Keamer duorret noch de hiele dei en de stemming is tiisdeitejûn.