Vuurduin en Brandaris net ferivige oan de stjerrehimel

De stjer hat no noch de wittenskiplike namme HAT-P-6, syn planeet is HAT-P-6 b. Dy stiet op 905 ljochtjierren fan de ierde, yn it stjerrebyld Andromeda. De Nachtwacht fan Rembrandt en de Sterrennacht fan Vincent van Gogh binne twa fan de ferneamdste Nederlânske skilderijen.

Dy nammen binne goedkard troch de Internationale Astronomische Unie, dy't oer alle nammen yn it heelal giet. De organisaasje bestiet 100 jier en dêrom mochten goed 100 lannen in namme jaan oan in stjer en in planeet.

Reserve

De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie hie in wedstriid foar de Nederlânske nammen organisearre. Sa'n 13.500 Nederlanners brachten dêryn harren stim út. De kombinaasje Moederpluis (stjer) en Nijntje (planeet) krigen de measte stimmen, mar dy foelen ôf omdat der sprake is fan in aktyf yntellektueel eigendomsrjocht. De reserves wiene de kombinaasjes Sterrennacht/Nachtwacht en Vuurduin/Brandaris.