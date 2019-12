Boeren meie befoarrieding supermerken net platlizze, FDF yn heger berop

FDF fiert nei eigen sizzen aksje foar in bettere priis foar de produkten fan boeren. Om harren doel krêft by te setten, binne der woansdei akjes pland by tsientallen distribúsjesintra foar supermerken yn hiel Nederlân. Yn Fryslân wolle de boeren protestearje by de Aldi yn Drachten, de Poiesz yn Snits en de Lidl op It Hearrenfean.

It CBL is benaud dat de FDF de distribúsjesintra blokkearje sil, wêrtroch't frachtweinen net mear yn en út ride kinne. Dat soe neffens de brânsjorganisaasje foar grutte problemen soargje as it giet om de befoarrieding fan supermerken. Benammen no't it hast krysttiid is. Op sitting ferklearre de FDF dat sy de distribúsjesintra net blokkearje wolle. Wol soene harren aksjes nei eigen sizzen foar 'wat hinder' soargje kinne.

Rjocht om te demonstrearjen

Elkenien hat it rjocht om te demonstrearjen. Hinder is dêrby net foar te kommen. In ferbod op it feroarsaakjen fan hinder soe neffens de rjochter feitlik delkomme op in ferbod om te demonstrearjen. De foarsjennigerjochter ferbiedt wol aksjes dy't ta gefolch hawwe dat distribúsjesintra platlein wurde, wêrtroch't distribúsje ûnmooglik makke wurdt.

De skea dêrfan foar supermerken soe grut wêze. Net allinnich de supermerken, mar ek tredden, lykas soarchynstellings, soene dupearre wurde. De rjochter nimt yn de beslissing ek mei dat de partijen net konkreet mei-elkoar yn oerlis west hawwe. As de FDF woansdei dochs distribúsjesintra platleit, moat de organisaasje in twangsom betelje fan 100.000 euro foar elke lokaasje.