Boargemaster Van Klaveren oer ferâldere amtswenning: "Het is één groot tochthol"

Ut ûndersyk docht bliken dat ferduorsuming fan it hûs oan de Duinwei op it eilân sa'n 700.000 euro kostje sil. It bouwen fan in nije wente soe nochris in 50.000 euro djoerder wêze. De gemeenteried is der noch net rjocht oer út wat de bêste oplossing is.

It wie de bedoeling dat der yn de riedsgearkomste fan moandeitejûn in beslút naam wurde soe oer it hûs. Waarnimmend boargemaster Gerard van Klaveren hie graach sjoen dat der no ris dúdlikheid kaam. Hy wennet der yntusken net mear, mar yn jannewaris sil syn opfolger, Leo Pieter Stoel, syn yntrek nimme yn de amtswenning.