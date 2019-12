Unyk universum fan klanken, kleur en ljocht yn Ljouwerter tsjerke

It wie lykwols folle mear as in konsert fan de Franske komponist Olivier Messiaen (1908-1992). De klanken fan syn krystympresjes waarden syngroan oerset nei kleurige bylden dy't dûnsjend op it front fan it oargel projektearre waarden. Elektroanysk generearre troch de muzyk fan it oargel.

Hallusinearjende wetterfal

It waard in hast hallusinearjende wetterfal fan ljocht, kleur en klanken dy't it publyk meinaam nei de wrâld sa't de komponist dy seach by it skriuwen fan dizze muzyk.

In goeie hûndert leafhawwers wiene op it unike barren ôfkaam dat fierder allinnich yn Amsterdam, Zutphen, Arnhem, Dordrecht en Goes útfierd wurdt. Theo Jellema spilet it stik 'La Nativité du Seigneur' nochris op twadde krystdei yn de Grutte Tsjerke, middeis om 15.00 oere, mar dan sûnder de ljochtprojeksjes.