Ried Amelân stimt yn mei ferheging heffingen foar steancaravans

It grutste part fan de ried wie it hjir dus mei iens. De campingeigeners kinne noch wol protest oantekenje fia de rjochter, mar oft dat ek barre sil is net bekend. Tydlik boargemaster Van Klaveren is bliid dat it no lang om let ta in beslút kaam is. Der is neffens him jierren sprutsen en besocht tichter by inoar te kommen, mar dat slagge net.