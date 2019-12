Foar it earst in neutralisaasje-seremoanje yn it Frysk

Frou Cielo Palmes komt fan de Filipinen en mocht Nederlanner wurde. Sy hat oanjûn op it gemeentehûs yn Beetstersweach dat sy graach har neutralisaasje-seremoanje yn it Frysk woe. Palmes fielt har as ynwenner fan Fryslân in echte Friezin. Se is yn Fryslân kaam troch har Fryske man Sjouke. Yntusken hawwe se tegearre in soan, Mika. Foar Palmes wie it dêrom net mear as logysk dat har ferbyntenis yn it Frysk ôflein wurde soe.