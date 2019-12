Silke Otten ien fan de ferliezend finalisten yn Hollands Next Top Model

It is Silke Otten (22) fan Rottum net slagge om de finale fan Hollands Next Top Model te winnen. It RTL 5-programma is úteinlik wûn troch Marcus Hansma fan Hoogeveen. De kar waard makke troch in spesjale sjuery en dat waard dien oan de hân fan in foto en in tal kear rinne op de catwalk.