Mooglik hegere lêsten foar eigeners steancaravans op It Amelân

Yn 2018 is ûndersyk dien nei de belesting dy't de eigeners fan steancaravans op It Amelân betelje. It giet hjir om sa'n 1.300 caravans. Ut it ûndersyk kaam dat eigeners net allinnich forinzebelesting betelje moatte, mar ek ôffalstoffeheffting en rioelheffing. Op dit stuit wurdt op it eilân ûnderskied makke tusken toeristewenningen en steancaravans, mar neffens it ûndersyk kin dat net.

Dit plan hat in soad diskusje opsmiten. Hûnderten eigeners hawwe in reaksje jûn en fiif rekreaasjeparken hawwe in brief stjoerd oan de ried om te protestearjen tsjin dizze oankundiging. Neffens harren is in steancaravan wat hiel oars as in fakânsjehûs fan stien en semint om't je yn de measte karavans net it hiele jier wenje kinne.

Yn it foarstel dat jûn bepraat wurdt stean ferskate tariven, mar it kolleezje jout de foarkar oan de ûndersteande: