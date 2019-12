By dizze Fryske distribúsjesintra fiere de boeren woansdei aksje

De boere-aksjegroep Farmers Defence Force sil woansdei aksjefiere by 40 distribúsjesintra yn hiel Nederlân. Yn Fryslân giet it om trije plakken: Drachten, Snits en It Hearrenfean. Dat docht bliken út in brief dy't de organisaasje stjoerd hat nei de gemeentes dêr't de distribúsjesintra fêstige binne, sa skriuwt de NOS.