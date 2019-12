Arno Brok: "Frysk heart by datjinge dat bern meikrije moatte"

Kommissaris fan de Kening Arno Brok hat grutte soargen oer it Frysk yn it ûnderwiis. Ut in rapport fan de ûnderwiisynspeksje die bliken dat twa tredde fan de skoallen yn ús provinsje mei it fak Frysk ûnder de maat skoart. Brok fynt it skande dat mear as de helte - 60 persint - fan de leararen yn it fuortset ûnderwiis gjin foech foar it fak Frysk hat. Frysk heart by datjinge dat bern meikrije moatte, lykas kennis fan klimaat en natuer, sa seit hy yn It Polytburo.