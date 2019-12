Ynkomsten lânbousektor efterút mei hast 1,3 persint

Ynkommens ikkerbou omleech, túnbou omheech

De ikkerbouwers hawwe dit jier in trochsneed ynkommen fan 37.000 euro en dat is de helte fan it ynkommen fan 2018. Der binne dit jier mear ierpels roaid en it rispen fan sipels en nôt leit fier boppe it nivo fan 2018. Foar de setmoalbedriuwen wurdt wol in delgong fan de ynkommens ynskatten. De produksje fan de setmoalierpels nimt ta, mar it setmoalgehalte bliuwt efter troch de drûchte. It ynkommen sakket hjitroch nei 13.000 euro wêrtroch se it minst fan alle boeren fertsjinje.

Yn de túnbou giet de produksje omheech. De glêstúnbedriuwen hawwe in trochsneed ynkommen fan 200.000 euro, mar binnen de sektor is wol in grutte sprieding te sjen. De glêsgriente- en blommebedriuwen hawwe in heger ynkommen troch hegere opbringsten. De tomaten en paprika's waarden in stik djoerder, mar de appels en parren flink goedkeaper. De produksjewearde fan blommen en planten leit in bytsje ûnder it nivo fan it jier dêrfoar.

Ek al wiene de rispingen yn 2019 better as ôfrûne jier, se lizze noch wol ûnder it nivo fan 2017. Dit komt troch in hegere produksje nei it minne lânboujier fan 2018 troch ekstreme drûchte en hege temperaturen. De ôfsetpriizen fan de lânbouprodukten binne wat omhech gien. De kosten foar enerzjy en sied- en setguod is leger dan ôfrûne jier.