Twa keunstkij ferdwûn yn Dolsterhuzen

Sinjalemint

Ko Klaske is aardich bekend. Sy is brûkt yn de kampanje fan it CDA. De keunstko is folslein grien. Sjoukje is in replika fan in Holster Frisian ko mei de reade letters 'Boerderijrecreatie' der op. De twa keunstkij sitte fêst oan in blok beton. De famylje Holtrop fernuveret har dan ek hoe't de keunstwurken út de greide weihelle binne. Se binne op syk nei de keunstkij en freegje of guon minsken harren melde wolle as se yn de nacht fan sneon op snein wat sjoen hawwe.