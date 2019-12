Troch in oerwinning op Spanje kroande it Nederlânsk frouljushânbalteam har ta wrâldkampioen. Sil it súkses fan dit team ek in geunstich effekt hawwe op it Fryske hânbal. Nije oanwaaks is tige wolkom, want der binne eins noch mar fjouwer aktive teams yn de provinsje. De grutste dêrfan is HV Cometas út Ljouwert. By Cometas hope se dat hânbal in plakje krije kin yn it rychje mei de meast populêre sporten fan it lân.