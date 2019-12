Kreaker Cambuur-Feyenoord is Wedstriid fan de Wike

"Dit is in geweldige affysje," sa seit sportferslachjouwer Roelof de Vries. "Ik tink dat in soad Cambuur-supporters ek supporter binne fan Feyenoord. Ik bin benijd foar wa't se dan no binne. Mar hoe dan ek, as je yn de Earste Difyzje spylje, dan hope je op in wedstrijd tsjin Ajax, PSV of Feyenoord."

Kânsen

Oer de kânsen is Roelof de Vries minder entûsjast. "We hawwe it der fannemoarn yn de Sportcast ek oer hân. As Cambuur Feyenoord ien of twa moannen lyn tsjin kaam wie, hie ik se echt in dikke kans jûn. Se binne noch altyd net kansleas, mar Feyenoord is better yn foarm." Feyenoord wûn snein fan PSV. "Se begjinne echt better te fuotbaljen. Mar ferdigenjend is it noch altyd mar sa-sa, benammen op de backs. Dêr lizze foar Cambuur ek kânsen."

De wedstriid is tongersdei om 20.45 en wurdt by Omrop Fryslân Radio live útstjoerd. Woansdei is de foarbeskôging op dizze webside te finen en sjogge wy yn Fryslân Hjoed ek foarút.