Sportcast: "Cambuur ferliest fan Feyenoord"

"Cambuur hie rjocht op in penalty"

Ek Cambuur liet punten lizze en ek dat wie ûnnedich. Us analisten fûnen boppedat dat Cambuur in penalty fertsjinne nei in oertrêding fan Kik Pierie op Jamie Jacobs. It soe in grutte domper wêze foar de Ljouwerters as Jacobs der no in skoft útleit, want "Jamie Jacobs is in fenomeen oan it wurden", seit Geert van Tuinen. Mei dêrtroch tinkt Van Tuinen net dat Cambuur trochgiet yn de beker: "Cambuur ferliest fan Feyenoord."

Arjen de Boer is positiver oer de kânsen fan de Ljouwerters: "Ek sûnder Jamie Jacobs kin Cambuur winne fan Feyenoord. Feyenoord wurdt oprôle. Let mar op: Cambuur giet troch en Hearrenfean giet troch."