Noed oer nije proef mei hurdfarrren op Burgumer Mar

De proef mei it hurdfarren is yn augustus op fersyk fan de beswiermakkers stillein troch de rjochter, omdat net foldien waard oan de betingsten. Ek wiene de gefolgen foar it neistlizzende natuergebiet Alde Feanen net dúdlik.

De provinsje hat oankundige dat de proef takom jier toch in ferfolch krijt, ta frustraasje fan de beswiermakkers. Neffens de Partij voor de Dieren tinke beswiermakkers deroer nei om no op 'e nij nei de rjochter te stappen. De partij wol witte hoe't it provinsjebestjoer dêr mei omgean sil.