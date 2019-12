Drachten yn 2020 start- en finishplak fan Healthy Ageing Tour

De kommende tiid wurdt wurke oan in rûte dy't troch de hiele gemeente Smellingerlân giet. Op ferskate plakken lâns dy rûte sille aktiviteiten organisearre wurde, dy't wize op it belang fan in aktyf en sûn libben. Dat is ek de achterlizzende gedachte by de Healthy Ageing Tour.

It giet om de tsiende edysje fan de tour. De earste etappe yn Smellingerlân is op 8 april.