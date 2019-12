Dûmny Marco Buitenhuis: "Kinderen achter hoge hekken gevangen zetten: dat kan toch niet?"

Tsientallen ynwenners fan Burgum reizgen sneintejûn nei Zeist om fan harren hearre te litten by it detinsjesintrum yn Zeist, dêr't ferskate gesinnen sitte dy't it lân útset wurde sille. Ien fan harren wie dûmny Marco Buitenhuis. Hy wie bot ûnder de yndruk fan it detinsjesintrum. "We zetten in Nederland kinderen gevangen achter meters hoge muren. Dat wisten we eigenlijk wel, maar als je al die hekken en muren ziet, dan schrik je toch. Waar zijn we eigenlijk mee bezig?"