Wynjewâld enerzjyneutraal yn 2025: 'it mei-elkoar dwaan wurket oanstekkend'

Dat de koöperaasje yn maaie dit jier de pionierspriis wûn fan it programma Tegenlicht wie ek in grutte opstekker en motivaasje om troch te gean.

Nije inisjativen falle net allegear goed

Nije inisjativen binne der ek yn Wynjewâld. Dy falle lykwols net allegear like goed. De koöperaasje is mei achttjin boeren yn en om it doarp hinne dwaande mei it ûntwikkeljen fan in plan foar in eigen dongfergister by it doarp. De fergister soe allinnich dong fan de 'eigen' achttjin boeren fergiste en dêrmei kin it doarp dan fossylfrij gas krije. Der binne lykwols in tal omwenners dy't beswier meitsje tsjin in fergister, omdat se benaud binne foar stjonkerij en mear grut ferkear.

Mar neffens De Kroon en Pool is it net sa dat der no in ferskuorde mienskip is: "We bliuwe mei mekoar praten. En as we nei in diskusjejûn klear binne, dan drinke we gemoedlik in bierke. Dat is it moaie oan de mienskip."

Undersyk nei de fergister

De fergister is der noch lang net en miskien komt er der ek wol net. As it werklik sa is dat der in soad oerlêst is, dan wol de koöperaasje it sels ek net. Mar ûndersykje moat soks dúdlik meitsje, neffens de minsken fan WEN.

De fergister soe op it enerzjyparkje komme moatte dat de koöperaasje kocht hat. Dêr komt ek in sinnefjild en opslach foar enerzjy. Der is noch genôch wurk te dwaan foar de minsken fan WEN.