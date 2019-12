Koprinner fan de Kuorbal League LDODK spile dit wykein thús tsjin de nûmer twa, PKC út Papendrecht. De Súd-Hollanners bouden in rêststân fan 14-9 úteinlik út nei in 29-22-oerwinning. PKC hat no alve punten nei seis wedstriden en nimt de kopposysje oer fan LDODK, dat ien punt minder hat.

De hichtepunten fan LDODK - PKC: