Strâning Sterke Yerke III en dea Chris Schweigmann betocht op Bonêre

It flot wie ûnderweis nei Kurasao. Foar de kust fan Bonêre sloech it stikken op de rotsen. Dêrmei kaam in ein oan in reis mei ek in wittenskiplik doel. De misje wie om út te finen hoe slim oft de oaljefersmoarging op see wie.

Nije misje, nij flot, nije bemanning

De betinking wie ek fuort it startsinjaal foar in nije misje mei in nij flot, de Sterke Yerke IV. Dy moat yn 2021 de oerstek meitsje nei Kurasao. Dy reis tsjinnet wer in wittenskiplik doel. Sa wol de stifting yn kaart bringe hoe grut oft it probleem fan de plastic sop is.

Der komt in folslein nije bemanning. de Jong: "Daar zijn wij te oud voor. We willen heel erg graag jongeren enthousiast krijgen voor de reis met de Sterke Yerke IV."