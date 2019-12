HEA! De 65+ Klusbus fan Ljouwert

Hans van Aalst hat him nei syn pensjoen oansluten by de klussers fan de 65+ Klusbus yn Ljouwert. Mei noch sân oare frijwilligers wurde se faak belle om lytse putsjes te dwaan yn Ljouwert. De minsken dêr't de klussers by delkomme binne faak tige tankber. De mannen komme net allinnich foar it dwaan fan in putsje, mar ek in bakje kofje of in praatsje heart der by.