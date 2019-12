Boekekast #12: De kleur fan Drinte fan Anne Feddema

Anne Feddema

Anne Feddema is in alsidich keunstner. Hy is aktyf as dichter, skriuwer fan kollums, skilder, muzikant en performer. Anne Feddema skreaun in tal jierren radiokollums yn it Liwwadders, dichtsjen docht er yn it Frysk. Foar de poëzybondel 'Reidhintsje op 'e Styx' krige er yn 2009 de Gysbert Japicxpriis.