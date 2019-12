Unyk audiomateriaal Sterke Yerke komt 40 jier nei dato boppe wetter

It kaam ek foar dat Van der Meulen wat miste. Dan gong er mei syn opnameapparatuer nei in radiostudio ta om it nijsberjocht nochris lêze te litten troch de nijslêzer. Of hy tôge nei IJmuiden om by Radio Scheveningen nochris in oprop foar de Sterke Yerke dwaan te litten, yn it Ingelsk en yn it Nederlânsk.

Sa hat Van der Meulen in wiidweidich audio-argyf opboud fan mear as 40 oeren lûdsmateriaal. Dat argyf mei Omrop Fryslân brûke om in radiodokumintêre en eventueel ek in podcast-searje fan te meitsjen.

Bliid

Van der Meulen is tige bliid dat no wat mei it materiaal dien wurde sil. "Het ligt hier maar wat. Ik had altijd wel het idee dat er iets mee gedaan moest worden, maar daar ben ik niet de aangewezen persoon voor. Ik zit er veel te diep in."

Dat de opnames bewarre bleaun binne komt trochdat Van der Meulen al in hiel soad materiaal meinommen hie doe't hy in besite brocht oan de manlju doe't sy in wike oan wâl leine by Gran Canaria.

Unyk materiaal

Meindert van der Meulen hat saken goed op oarder: alle audiomateriaal is digitalisearre en stiet yn mapkes op syn kompjûter. Yn in apart tekstbestân hat er alle ynformaasje oer de lûdsfragminten taheakke.

It wurdt noch in hiele put om alles ôf te harkjen en der in moai lûdsdokumint fan te meitsjen, mar de redaksje fan Buro de Vries hat der in hiel soad nocht oan. "It is unyk materiaal dat noch nea iepenbier makke is. Foar in radiomakker is dit goud", sa seit Buro de Vriesredakteur Geartsje de Vries. Wannear't de radiodokumintêre en eventueel de podcastsearje klear is, is noch net dúdlik. "Ik ha it materiaal noch net. Meindert sil earst op fakânsje en as er werom is dan krije wy it nei alle gedachten op in memorystick, omdat de bestannen te grut binne om fia de kompjûter oer te stjoeren."