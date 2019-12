Van der Ploeg-en-dy lûke alles út 'e kast foar jubileumshow yn Amsterdam

Ek Arjen Lubach en Janine Abbring waarden útnûge op it poadium. Sy bochten yn 2001 ûnder alias 'Slimme Schemer ft. Tido' it nûmer Jelle út, wêryn't se De Kast-sjonger Syb van der Ploeg op 'e hakke namen. Syb koe der doe net om laitsje, mar dit kear wie it duo wol wolkom.

AFAS Live

Yn 1989 wie de band de earste Nederlânsktalige band dy't yn de AFAS Live (doe noch Heineken Music Hall) spile foar in útferkochte seal. Dêrom like datselde poadium in logysk plak foar it jubileumkonsert.