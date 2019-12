LDODK hurd ûnderút yn topper tsjin PKC

By it skoft seach LDODK al tsjin in flinke efterstân oan yn sporthal Koartsweagen: 14-9. Nei it skoft rûnen de besikers út Súd-Hollân allinnich mar fierder út. De einstân kaam úteinlik op 29-22. Dêrmei sette PKC de goeie rige op Fryske boaiem fierder. LDODK wûn yn 2014 foar it lêst op De Gordyk fan PKC.

Lieding kwyt

Troch it ferlies ferlear LDODK de lieding yn de Kuorbal League oan PKC. Dy klup stiet no mei alve punten út seis wedstriden op it earste plak. LDODK stiet twadde mei tsien punten.