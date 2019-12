Boksgala yn Ljouwert grut sukses

Op it boksgala Knokken met je Hart yn Ljouwert is freedtejûn goed 43.000 euro ophelle. Sechstjin ûndernimmers sûnder boksûnderfining stapten de ring yn om jild yn te sammeljen foar Stichting Hartekind, in stichting dy't ûndersyk nei oanberne hertôfwikings stipet.