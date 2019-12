Santa Run yn Wolvegea: krystmanlju drave troch it sintrum

Boargemaster André van de Nadort fan Weststellingwerf joech it startskot fan de Santa Run, wêrnei't de ferklaaide hurdrinners in rûte fan trije kilometer makken. De finish wie op it Centrumplein, by it âlde gemeentehûs.

Mei de Santa Run is goed 4.000 euro ophelle foar de stichting Spieren voor Spieren.