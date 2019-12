Sneonsfuotbal: Harkemase Boys wint, ONS en Bûtenpost ferlieze fan koprinners

De hikkesluter ferlear yn eigen hûs mei 4-1 fan koprinner Sparta Nijkerk. Ek hikkesluter fan de Haadklasse B, VV Bûtenpost, slagge der net yn om te winnen fan in koprinner. VV Eemdijk wie op it nipperke mei 3-2 te sterk.

Harkemase Boys

Al nei sân minuten seach Harkemase Boys yn Noordwijkerhout tsjin in efterstân oan. Felitciano Zschusschen, âld-spiler fan FC Twente en NAC Breda, skoarde fanút in foarset de 1-0. Twa minuten foar it skoft kaam de ploech fan De Harkema op 1-1 fia in doelpunt fan Robert Stelpstra.

De Friezen koene eins allinnich yn it skoft genietsje fan dy likense stân, want nei in pear minuten sette op 'e nij Zschusschen de ploech út Súd-Hollân op 2-1. It like der lang op dat dat ek de einstân wêze soe, mar Henny Bouius makke der tsien minuten foar tiid út it neat 2-2 fan. En dêr bleau it net by foar de Harkiten, want twa minuten letter kopte Pier Veldman de Fryske ploech op 2-3 en dêrmei bepale hy de einstân.

Troch de oerwinning stiet Harkemase Boys mei 29 punten op it fjirde plak yn de tredde difyzje. It gat mei koprinner Sparta Nijkerk is mei trettjin punten grut, mar nûmer twa DVS '33 Ermelo en nûmer trije Odin '59 ha respektyflik mar trije en twa punten mear.