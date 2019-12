Bysûnder briedeilân foar fûgels iepene by Wolvegea

De jeugd fan de pleatslike fûgelwacht hat it eilân dêrnei nei it nije plak fearn. It pompeblêd is twa jier lyn betocht, en krige in jildpriis fan 2.000 euro foar de realisaasje.

Bysûndere fûgels

It is de bedoeling dat bysûndere fûgels op it eilân komme te brieden. Om foar te kommen dat de pykjes fan it eilân falle, is in stek delset.