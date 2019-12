Reina Anema nei sechde plak op 3.000 meter yn Nagano

Anema wie yn Japan de iennige Nederlânske dielnimmer yn de A-groep. It sechde plak is foar de 26-jierige reedrydster har bêste prestaasje ea yn de wrâldbeker. Troch dizze klassearring klimt se yn it wrâldbekerklassemint oer de 3.000 en 5.000 meter nei it sânde plak.

Ploege-efterfolging manlju

De 19-jierige Harm Visser fan De Westereen makke yn Nagano op de ploege-efterfolging syn debút by de wrâldbeker foar senioaren. Hy ried mei junioaren Beau Snellink en Jordy van Workum nei it lêste plak. De Nederlanners wiene hast fyftjin sekonden stadiger as winner Ruslân.