Kik Pierie moat geduld ha by Ajax: "Je moet kijken naar het grote plaatje"

De ferdigener hat it goed nei syn sin yn Amsterdam, nettsjinsteande dat er syn wedstriden by Jong Ajax spilet en net by it earste. Dat is wol in ôffaller, mar neffens Pierie is dat net sa slim as eltsenien tinkt. "Je moet kijken naar het grote plaatje en naar de lange termijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij de goede stap is. Ik merk dat ik beter word en daar gaat het mij vooral om." Freedtejûn wie Pierie oanfierder fan de beloften fan Ajax. Hy heart by de âlderen yn dy ploech.