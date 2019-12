It wie in heechsteande wedstriid freedtejûn, mar spitigernôch foar SC Cambuur net mei it winske resultaat. Jong Ajax wûn mei 2-0 yn Ljouwert en makket sa in ein oan de rige fan fyftjin wedstriden sûnder nederlaach. In dubieus momint mei Jamie Jacobs soarge derfoar dat Cambuur him nei ôfrin bekleie mocht. Dat en mear yn it Cambuur Sjoernaal...