Omrop TIP: De Oerfal - 75 jier

Ut de libbensferhalen fan de oerfallers docht bliken dat de oerfal tige goed taret wie en sûnder geweld ferrûn. Dochs betellen guon dielnimmers in hege priis foar harren fierdere rol yn it ferset, seit De Walle. In protte oare aksjes fan dizze mannen út de knokploegen wiene lang net sa suksesfol en absolút net geweldleas.

It ferset brocht twa Joadske ûnderdûkers om it libben, ek oare minsken waarden deasketten. Der wiene grouwélige represailles fan de Dútsers. Yn jannewaris 1945 fusillearren de Dútsers tweintich minsken by Dokkum. Yn april 1945, flak foar de ein fan de oarloch, wie de eksekúsje fan fjirtjin minsken by Dronryp.