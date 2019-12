Details moatte better by SC Hearrenfean, seit trainer Johnny Jansen

"We hadden een mooie stap kunnen maken, dus dit is jammer." By winst hie Hearrenfean it fjirde plak yn de earedifyzje oernommen fan Willem II. No rinne de 'tricolores' trije punten út. "De eerste helft ligt het geluk een beetje aan hun zijde", fynt Botman. "Dat dwingen ze ook wel af met bepaalde duels die ze winnen. We maakten slordige fouten. Het had niet gehoeven."

Nei syn flater by de 0-1 wie Botman wol wichtich by de lykmakker fan Kongolo. Botman lei de bal klear foar syn ploechgenoat. "Het is inderdaad een kracht van mij. Ik ben gevaarlijk bij dat soort momenten. Je maakt het foutje niet expres, dus dan wil je er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen niet meer daarover praten, maar over je assist. Maar nu verloren we toch, dus praten we over dat foutje."

Overmars op de tribune foar Botman?

Marc Overmars siet op de tribune fan it Abe Lenstra Stadion. De direkteur fuotbalsaken fan Ajax hat nei alle gedachten goed op Botman let. "Ik ben nog steeds eigendom van Ajax natuurlijk", seit er. "Elke wedstrijd is er volgens mij wel iemand om te kijken. We zullen aan het eind van het seizoen zien hoe Ajax ervoor staat en hoe ik ervoor sta." Yn prinsipe bliuwt Botman oant de ein fan it seizoen by Hearrenfean.

"Ik speel nu alles en het gaat op zich best goed", seit er. "Deze verhuurperiode is voor mezelf, om ook bij Ajax in de picture te komen." Syn doel is om nei dit seizoen werom te kommen by Ajax.