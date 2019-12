Henk de Jong: "De hiele kop wie iepen, dat is gewoan in penalty"

It is it earste thúsferlies fan it seizoen foar Cambuur, dat al moannen net mear ferlern hie. "We moatte hjir net fan yn de war reitsje, want dan ha we pas echt in probleem. No moatte we de boel oplaapje foar Feyenoord, takom tongersdei. Direkt dêrnei spylje we út tsjin Excelsior. Dat is pittich, mar ek moai."

Mac-Intosch: "Meer beweging en creativiteit nodig"

"We hebben goed gespeeld, maar terecht verloren", wie de konklúzje fan ferdigener Calvin Mac-Intosch nei ôfrin. Neffens Mac-Intosch kreëarren de Ljouwerters net genôch. "Van achteruit speelden we wel goed. We kwamen er wel doorheen, want Jong Ajax wist niet hoe ze druk moesten zetten. Maar daarna moet er meer beweging en creativiteit zijn."