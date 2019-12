Cambuur ferliest topper fan Jong Ajax

De earste grutte kâns fan de twadde helte wie foar de besikers. Brian Brobbey koe syn twadde doelpunt krekt net meitsje doe't syn skot njonken de goal fan Stevens gie.

Jong Ajax hâldt stân yn Ljouwert

Cambuur gie dêrnei op syk nei de lykmakker. Der wiene lytse kânsen foar benammen Maulun en Mühren, mar it slagge de Ljouwerters net om in doelpunt te meitsjen. Ek in skot fan Akoy waard pakt troch keeper Kjell Scherpen. Oanfaller Antonia moast him wikselje litte, nei't er ferskate kearen in skop tsjin it ankel krigen hie.

De ploech fan trainer Henk de Jong besocht út alle macht in gat te finen yn de ferdigening fan Ajax, mar slagge dêr net yn. Ek Mees Hoedemakers, dy't ferline wike noch in doelpunt makke tsjin FC Dordrecht, seach syn skot njonken de goal gean. Wol hie Jong Ajax hieltyd mear muoite mei it spul fan Cambuur. Van Gelderen as Eiting krigen in giele kaart nei in hurde oertrêding.

Hansen makket it ôf

Mei noch tsien minuten te gean helle Henk de Jong ferdigener Erik Schouten derút foar oanfaller Ladan. Dy krige in goeie kâns op de lykmakker nei in pass fan Paulissen, mar de ynfaller krige syn foet krekt net tsjin de bal. Oan de oare kant fan it fjild makke Jong Ajax der, nei in rappe counter, 2-0 fan troch Sontje Hansen.

Nettsjinsteande de nederlaach is Cambuur noch altyd koprinner yn de earste difyzje. Jong Ajax is de earste achterfolger op trije punten efterstân. Yn Volendam wûn Volendam fan MVV en dêrmei pakte de ploech fan assistint-trainer Sipke Hulshoff de titel yn de twadde perioade.