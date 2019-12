Hearrenfean ferliest striid yn subtop: Willem II profitearret optimaal fan flaters

Kânsen foar Hearrenfean, mar gjin goals

Nei it skoft wiene hast alle kânsen noch hieltyd foar Hearrenfean. Odgaard besocht it út in drege hoeke, mar wer lei Wellenreuther yn it paad. Nei in oere spyljen besocht de spits it út sawat deselde hoeke: diskear bûten it berik fan de doelman, mar de bal gong foardel.

De bal woe der mar net yn by de Friezen. Uteinlik wie Willem II noch it tichtst by in doelpunt: Pavlidis skeat fan de râne fan it strafskopgebiet hurd op de peal.

It is foar it earst dat Hearrenfean dit seizoen ferliest yn it eigen stadion. De Friezen wiene de iennige ploech dy't thús noch net ferlern hie. Willem II klimt troch de winst nei it tredde plak.