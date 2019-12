Boeren mei emigraasjeplannen? "Kies foar in nichemerk", seit Jan út Alabama

Boeren ha har nocht, neffens Boersma. "De stikstof is de oarsaak, mar der binne ek oare dingen. Tink oan finansjele saken: de grûnprizen binne heger wurden."

Wêr geane se dan hinne? Boersma wit it: "Der wie altyd in protte belangstelling foar Denemarken. Sûnt in pear jier geane in protte boeren nei Dútslân, en op it stuit nei Frankryk." Foar dat lêste hat er gjin ferklearring. "Sis it mar. De grûnprizen binne der wol folle leger as hjir."

Oare problematyk yn Kanada en Amearika

Der is noch in kategory, de kategory dy't de oseaan oergeane: Kanada en Amearika dus. "Bliuwst yn Europa, dan hâldst de EU-regels. Yn Kanada en Amearika is dat oer it algemien wat frijer, mar dêr hast wer oare problematyk. Sa is Kanada hiel djoer, dêr hast wol wat fermogen foar nedich."

Wolle je as boer nei Amearika, dan is it no in goede tiid, neffens Boersma. "Se ha dêr in hiel lege molkepriis hân. Der binne wat bedriuwen dy't it finansjeel dreech ha. De molkepriis giet de goede kant op en de grûnpriis is dêr omleech gong. As je ynstappe, moatte je yn in drege tiid ynstappe. Dan ha je in foarsprong as it letter better giet."