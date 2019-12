Stalker út Wâldsein mei Wytmarsum net mear yn

Hy krijt de straf, omdat er syn eks-freondinne stalkt hat. Hy stjoerde har appkes en mailtsjes, en achterfolge har ek. De frou hat der in skoftsje om ûnderdûkt sitten.

De man is al faker feroardiele foar stalking, en ek foar mishanneling fan syn eks-freondinne. Njonken it gebietsferbod krige de man ek in wurkstraf fan 120 oeren.