De twa gesichten fan de tram: hoe't Joadske bern nei Fryslân ûntsnappe koene

Oer de ligusterhage

Eins wie de kresj ek neat oars as in finzenis foar bern. Se koene gjin kant út. Dochs wie der de mooglikheid om fia de tún út te naaien. Dy grinze oan it binnenplein fan de eardere Hervormde Kweekschool. Gringold: "Als de ouders toestemming hadden gegeven werd het kind over de ligusterhaag getild. De conciërge keek door het ruit van de zij-ingang of de trams er stonden en als de kust veilig was liep het kind aan de hand van een wildvreemde de deur uit."

Dat koe in pear kear deis. At de beide trams fan line 14 by de halte foar de doar stiene dan hiene de bewakers foar de Hollandsche Schouwburg gjin útsjoch op de kresj. De situaasje is no, yn 2019, noch krekt sa as yn 1942 en 1943. Ek no steane op guon mominten beide trams tagelyk stil en sjogge je net mear wat der oan de oare kant fan de strjitte bart.

It is krekt dat momint dat it ferset nedich hie om de bern út de skoalle te slûkjen en mei te nimmen nei de frijheid.

'Het verschil tussen leven en dood'

Annemiek Gringold is oandien as sy fraach krijt wat it plein efter de skoalle foar har betsjut: "Ze mochten geen Joodse kinderen meer zijn. Ze mochten wel leven maar moesten met een nieuwe identiteit verder. De kinderen die achterbleven waren Joods kinderen die uiteindelijk zijn gedeporteerd en vermoord. Deze plek is het verschil tussen leven en dood."