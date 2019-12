LDODK nimt it yn eigen hûs op tsjin 'angstgegner' PKC

Friso Boode is twa meter lang en ferneamd om syn fanatike ynset. Hy genietet fan fysike duels en siket altyd de grins op om yn balbesit te kommen en te bliuwen. Hy heart by de bêste rebounders fan Nederlân. De measte spilers ha dan ek in hekel om tsjin him te spyljen. As spiler fan TOP út Sassenheim wûn Boode twa kear de nasjonale titel yn de seal.

Boode hâldt dermei op

LDODK'er Boode (31) hat oankundige dat dit syn lêste seizoen as topkuorballer is. De âld-spiler fan Nic. út Grins en TOP is dwaande mei syn fjirde seizoen by LDODK. Yn april ferwachtsje Boode en syn freondinne harren twadde berntsje, en nei trettjin jier Kuorbal League makket Boode dan mear tiid frij foar syn famylje. Hy hopet syn kuorbalkarriêre mei LDODK ôfslute te kinnen mei de sealfinale yn Ahoy op 4 april 2020.