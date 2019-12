Publyk hat it foar it sizzen by stimmerij Fryske Popawards

Op www.omropfryslan.nl/popawards kin it publyk oant 20 desimber stimme op ien fan de tsien nominearren foar de Publykspriis.

De Fryske Popawards wurde organisearre troch Friesland Pop en waarden earder útrikt op it Freeze Festival. Dêr foel lykwols ferline jier it doek foar. Friesland Pop is bliid mei it nije poadium foar de awards. "Friesland Pop is tige wiis in nije gearwurkingspartner fûn te hawwen yn IepenUp/Omrop Fryslân. Benammen om't IepenUp de doelgroep berikt dy't Friesland Pop ek foar eagen hat," seit projektlieder Wiebe Kootstra.